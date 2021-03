„Leuchtturm“ für den Schießsport in Bielefeld

Zehn neue Schießstände sollen hinzukommen und die Wettbewerbs- und Trainingsmöglichkeiten in dem Landesleistungsstützpunkt des Schießsports sich dadurch deutlich verbessern. „Das wird ein Leuchtturmprojekt nicht nur für Bielefeld, sondern für die ganze Region“, sagt Jochen Willmann, Mitglied in der Schützengesellschaft des Amtes Heepen und Vizepräsident des Westfälischen Schützenbundes. Seit zwei Jahren Landesleistungsstützpunkt Vor zwei Jahren wurde die Anlage des Vereins zum Landesleistungsstützpunkt, was der erfolgreichen Sportabteilung nochmals Aufwind gab. Dadurch zeigte sich allerdings auch, dass die Anlage ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hatte.