Kommentar zum Infektionsgeschehen in Bielefeld Und wenn sich noch mehr Kinder anstecken?

In den Kitas und Schulen steigen die Coronazahlen stark. Längst steht fest: Kinder sind Teil der dritten Welle des Infektionsgeschehens. Experten führen des Anstieg auf die Mutante B.1.1.7 zurück. Immer mehr jüngere Erwachsene infizieren sich – auch in Bielefeld. Ein Kommentar zur Corona-Situation. Zu Fehlern. Und zu Sorgen vor Rückschlägen. Von André Best,