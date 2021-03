Die Krux mit den Aerosolen

Maschinenbauer GEA will Corona-Gefahr in Kantine minimieren – TU-Studie zu Ansteckungsrisiken in Innenräumen

Bielefeld/Oelde (WB) -

Von Paul Edgar Fels

Wer sich mit dem Coronavirus ansteckt, tut dies über Aerosole – kleinste Partikel in der Luft. Gerade in geschlossenen Räumen ist das Infektionsrisiko groß – zu Hause, in der Schule, im Büro oder in der Kantine. Doch wo ist die Gefahr am größten? Wie verteilen sich die Aerosole in einem Speisesaal? Das wollte das Maschinenbauunternehmen GEA mit Sitz in Oelde genau wissen – und ist dem Thema wissenschaftlich auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse überraschen.