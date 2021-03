„Ich habe nichts anbrennen lassen“

1993 ist die Leiterin des Museums Huelsmann, die in Telgte aufwuchs und in Münster und München Kunstgeschichte, Geschichte und klassische Archäologie studierte, nach Bielefeld gekommen. Ende März wird sie nach 28 Jahren – es fehlt ein Monat – in den Ruhestand gehen und „ihr“ Museum in die Hände von Dr. Elisabeth Schwarm legen. Zeit für einen Blick zurück. Hildegard Wiewelhove ihrerseits kam nach Bielefeld, um hier die Nachfolge von Dr. Dirk Syndram, der zum Grünen Gewölbe nach Dresden wechselte, anzutreten. Das Museum Huelsmann war damals noch ein „Museum im Koffer“.