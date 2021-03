Neustart mit bewährtem Chefarzt

Beide Krankenhäuser gehören gemeinsam mit dem Sankt Vinzenz Hospital in Rheda-Wiedenbrück zur Katholischen Hospitalvereinigung. Geschäftsführer der drei Häuser ist Dr. Georg Rüter, der mit der Neustrukturierung sowohl auf den engen medizinischen Arbeitsmarkt („die knappe Ressource hoher Kompetenz“) als auch auf Entwicklungen in der Medizin reagiert, wie er betont. Ohnehin ist Wojdat bereits seit 2008 einer von zwei Chefärzten des kooperativen Brustzentrums Bielefeld-Herford, das von Franziskus und Mathilden Hospital betrieben wird. Deshalb, sagt Rüter, sei man, als nun die Neubesetzung der Chefarztstelle am „Klösterchen“ anstand, dem Wahlkampfslogan des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann gefolgt: „Sie kennen mich.“ – „Und wir kennen Dr. Wojdat seit Jahren.“ Da weiß man, was man hat – und haben erlebt, dass Wojdat 70 Prozent aller Frauen im Kreis Herford für das dort kleinste Haus gewonnen habe.