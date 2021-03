Neue Chefin in zwei Bielefelder Bezirksämtern

Petra Oester-Barkey übernimmt in Senne und Sennestadt die Amtsleitung von Eberhard Grabe

Bielefeld (WB) -

Von Peter Bollig

Die Bezirksvertretungen in Senne und Sennestadt haben jetzt den Weg für die neue Verwaltungsspitze in den beiden Stadtteilen bereitet. In einer gemeinsamen nichtöffentlichen Sitzung stimmten sie der Berufung Petra Oester-Barkeys als neue Bezirksamtsleiterin zu.