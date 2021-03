Klima-Aktivisten blockieren Straßen

An fünf Stellen haben Aktivisten der Organisation Extinction Rebellion am Samstagmittag in Bielefeld kurzzeitig den Autoverkehr aufgehalten, um ihre Angst vor der Klimakrise zu zeigen und Maßnahmen zu fordern. Immer nur ein Aktivist setzte sich dabei auf die Straße, um die Autos an der Weiterfahrt zu hindern.