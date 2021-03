„Ohne euch wäre ich nicht mehr hier“

Dass er den Unfall überlebt hat, sagt der 42-Jährige, verdankt er vor allem auch den Rettungskräften, die an diesem Abend im Einsatz waren. Bei den Männern der Löschabteilung Quelle, die als erste am Unfallort waren, hat sich Turgay Acimer jetzt auch persönlich bedankt. „Die freiwilligen Feuerwehrleute machen das ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und es ist nicht selbstverständlich, dass sie das tun. Deshalb wollte ich mich bei ihnen persönlich bedanken, sobald ich dazu in der Lage bin“, sagte der 42-Jährige am Samstag bei seinem Besuch im Queller Gerätehaus an der Carl-Severing-Straße. Von dort aus waren die Feuerwehrleute auch am 5. Dezember 2019 ausgerückt, als um 21 Uhr der Alarm einging. „Als wir am Unfallort an der Osnabrücker Straße in Höhe der Hünenburgstraße ankamen, konnte man sofort sehen, dass es ein sehr schwerer Unfall ist. Auf der Straße lag ein großes Trümmerfeld und es war klar, dass dort vermutlich Menschen in Lebensgefahr sind“, sagt René Haseloff. Nicht mehr ansprechbar Er ist seit mehr als 15 Jahren bei der Löschabteilung Quelle, hauptberuflich arbeitet er beim Rettungsdienst der Stadt.