Pannen beim Straßenumbau

Bielefeld -

Von Hendrik Uffmann

15 Monate war die Schloßhofstraße Baustelle, bis sie im Juli des vergangenen Jahres wieder freigegeben werden konnte. Doch am Dienstag nach Ostern wird dort für fünf Wochen wieder gebaut – einschließlich Verkehrsbehinderungen. Denn im Kreisverkehr an der Drögestraße muss noch ein 2,25 Meter breiter Innenring aus Pflastersteinen eingebaut werden, an der Kreuzung Jakob-Kaiser Straße die Markierungen für die Fußgängerüberwege versetzt und neu aufgebracht werden. Außerdem werden die Parkbuchten gegenüber des Teichs an der Schloßhofstraße leicht versetzt und fallen dort einige Parkplätze für Autos wieder weg, weil es mehrere Beinahe-Unfälle mit Radfahrern gegeben hat.