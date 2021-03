Im Einkaufscenter Loom wird in einem leerstehenden Geschäft auf einer Fläche von 750 Quadratmetern die Zentrale der fünf Teststellen eingerichtet. Vier „Satelliten“ stehen darüber hinaus zur Verfügung – am Jahnplatz, vor Karstadt, im Bereich C & A und ein weiteres auch vor dem Loom. Hier werden Zelte aufgestellt. Im ersten Schritt können an jedem dieser Standorte von 8 bis 18 Uhr 1000 Schnelltests pro Tag durchgeführt werden. Ein weiteres Testzentrum entsteht in der Universität. In einem großen Bereich der Mensa sollen die Studenten und alle Mitarbeiter getestet werden, wenn der Betrieb wieder losgeht. Später könnten dort auch Impfungen stattfinden, so der Plan. Doch zunächst heißt es in der Innenstadt: testen und shoppen. Aber wie funktioniert das? Der Kunde registriert sich vorab im Internet.