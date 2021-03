Zur Jahreswende betrug die Zahl derer, die in Ostwestfalen-Lippe seit Ausbruch der Pandemie positiv auf das Virus getestet worden waren, 45.352. In den folgenden drei Monaten stieg dieser Wert bis heute auf 70.586 – ein Plus von etwa 55 Prozent. Die massive Zunahme bekanntgewordener Fälle in einem Quartal dürfte allerdings vor allem dem Umstand geschuldet sein, dass erheblich mehr getestet wird – in Testzentren, Schulen, Kitas, manchen Firmen, aber auch zu Hause. Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass in den vergangenen Wochen bundesweit sechs bis acht Prozent der Tests positiv waren. Um Weihnachten herum waren es noch 15 Prozent. Indikatoren hinsichtlich der Frage, wieviele schwere Infektionsfälle es tatsächlich gibt, sind die Belegungszahlen der Krankenhäuser und die Sterbezahlen.