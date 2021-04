Stussig ist Bielefelder, wuchs in Lämershagen auf und machte sein Abitur am Ceciliengymnasium. „Ich habe im Posaunenchor Trompete gespielt und bin als 16-Jähriger durch einen Freund zum CVJM gekommen. In der Jakobus-Gemeinde habe ich die Jugendarbeit kennengelernt und viel Freude daran gefunden. Mein Glaube hat mich getragen. In dieser Zeit begann ich, mich mit theologischen Fragen zu beschäftigen“, erzählt der neue Pfarrer. Gleichwohl führte ihn sein Weg zunächst an die Universität Bielefeld, wo er Germanistik und Geschichte studierte. „Doch ganz plötzlich habe ich mich umentschieden.