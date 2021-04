Von wegen vegääähn!

„Die Ofenfrische Döner vegan ist ein super Einstieg für alle, die sich nicht vorstellen können, dass deftig, satt essen und vegan sich nicht gegenseitig ausschließen müssen“, ist sich Ralph Ruthe sicher. Und wer könnte es besser beurteilen als er? Schon seit zehn Jahren greift der bekannte Cartoonist gerne zu vegetarischen und veganen Produkten. Aus seiner Vorliebe für pflanzliche Leckerbissen ist nun ein handfestes Produkt geworden: Die Ofenfrische Döner vegan verbindet den lockeren Teig, der zu Hause zum ersten Mal frisch hochbackt, mit einer herzhaften Dönerfleisch-Alternative. Dabei lässt der aufmerksamkeitsstarke Cartoon auf der Verpackung direkt erkennen, dass es sich hier um eine exklusive Ruthe-Edition handelt. Biber und Ruthe wünschen guten Appetit!

Pssst, hier erst am 2. April weiterlesen!

Die Ofenfrische Döner vegan in der Ruthe-Edition klingt zu schön um wahr zu sein? So ist es auch. Und obwohl die am 1. April angekündigte Kreation ein Traum bleiben muss, gibt es trotzdem gute Nachrichten: Ralph Ruthe hat den Biber mit seiner veganen Pizza in einem Cartoon festgehalten. Das signierte Unikat wurde dem Kinder- und Jugendhospiz Bethel überlassen und wird nun – als erstes farbiges Ruthe-Original – versteigert. Die Auktion ist ab dem 2. April auf der Plattform von United Charity zu finden und endet am 11. April 2021 um 18 Uhr. Dr. Oetker unterstützt die Aktion mit einer zusätzlichen Spende in Höhe von 2.000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Bethel in Bielefeld.