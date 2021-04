Stecken Kinder ihre Eltern an oder nicht? Ja. Grundsätzlich stecken Kinder ihre Haushaltsangehörigen an. In Bielefeld ist diese Entwicklung aktuell stark festzustellen, weil es vor den Ferien zahlreiche Fälle in Kitas und Schulen gab und nach und nach die Haushaltsangehörigen als infektiös gemeldet wurden. Genaue Zahlen aus Bielefeld gibt es dazu aber nicht. Was weiß man über die Krankheitsverläufe bei den Jüngeren in Bielefeld? Über die Krankheitsverläufe ist wenig bekannt.