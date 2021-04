Kommentar zum Infektionsgeschehen in Bielefeld Damit aus frohe Ostern nicht fatale Ostern werden

Corona-Krise: Merkel warnt vor Leichtsinn. So lautete die Überschrift auf der Titelseite an Karfreitag – vor einem Jahr. Es ist viel passiert in zwölf Monaten seit Beginn der Pandemie. Aber die Schlagzeile dieser Zeitung und der Appell der Kanzlerin zur Vorsicht könnten aufgrund des Infektionsgeschehens aktueller nicht sein. Von André Best,