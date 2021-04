Naturschutz und Ausflugs-Attraktion

„Ich habe das Gefühl, dass unser Beschluss gar nicht an die Planer weitergereicht wurde“, beklagte Bezirksbürgermeister Gerhard Haupt (CDU) in der jüngsten Bezirksvertretersitzung. Genau so sah es Ilona Neumann (SPD), nachdem Landschaftsplanerin Katharina Hensel vom Büro NZO die Pläne für die Aufwertung der Reiherbachaue vorgestellt hatte. Es geht um rund 41 Hektar landwirtschaftliche Fläche des ehemaligen Hofes Osthus südlich der Karl-Triebold- und westlich der Friedrichsdorfer Straße. Nachdem die Stadt diese Flächen gekauft hat, sollen sie – auch als Ausgleichsmaßnahme unter anderem für Gewerbeprojekte – ökologisch aufgewertet werden.