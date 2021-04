Ein auf dem Anhänger abgestellter Bagger blieb an der Eisenbahnbrücke an der Einmündung Berliner Straße hängen und kippte auf die Straße. Verletzt wurde niemand.

Ein 56-Jähriger aus Rödinghausen im Kreis Herford befuhr den Südring in Richtung Ostwestfalendamm/A33. In der langgezogenen Kurve blieb der Bagger an der Brücke hängen und stürzte samt Anhänger auf die Seite. Die Brücke erlitt Beschädigungen am Stahlbeton. Ob die Statik der Brücke durch den Zusammenstoß beeinträchtigt wurde, wird noch geprüft.