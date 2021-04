Der Inzidenzwert für Bielefeld ist am Samstag wieder gestiegen, er liegt jetzt bei 110,4 pro 100.000 Einwohnern. Das entspricht 86 Neuinfektionen.

Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 11.283 Bielefelderinnen und Bielefelder mit dem Virus infiziert. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage lag am Freitag bei 62,8 Prozent. 61,6 Prozent davon hatten die britische Variante, 0,4 Prozent die südafrikanische und 0,8 Prozent sind noch in der Sequenzierung. 43 Bielefelderinnen und Bielefelder werden in den Krankenhäusern behandelt, davon liegen zwölf auf der Intensivstation und neun werden auch beatmet.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion in Bielefeld sind nicht zu beklagen.