„Wenn ein kleiner schwarzer Punkt an der Blüte ist, weiß man, dass schon eine Hummel dran war“, erklärt Anita Meyer zu Drewer, Juniorchefin des landwirtschaftlichen Betriebs in Babenhausen. Der ist bekannt für den Anbau von Tomaten. Auf 6000 Quadratmetern wachsen in gläsernen Treibhäusern Eier- und Fleischtomaten, kleine Kirschtomaten, längliche Datteltomaten in Rot und Gelb und dunkle Tomaten mit dem poetischen Namen Venusbrüstchen. Damit aus den Blüten auch Früchte werden, müssen sie bestäubt werden: von Hummelvölkern. „Noch reicht ein Volk mit einer Königin und 50 bis 60 Arbeiterinnen pro Gewächshaus“, erklärt Petra Meyer zu Drewer.