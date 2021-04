Kurz nach Ostern sind in Bielefeld am Dienstag 51 neue Coronafälle gemeldet worden. Sie bilden nicht das Infektionsgeschehen an den Feiertagen ab, sondern etwa vor zehn bis 14 Tagen.

Unterdessen wird auch in Bielefeld diskutiert, ob es einen harten Lockdown geben muss oder nicht. Ob aufgrund der Feiertage die Coronazahlen steigen, wird man erst in etwa zwei Wochen wissen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 11.368 Menschen in Bielefeld infiziert. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der vergangenen 28 Tage liegt bei 66,8 Prozent. Als wieder genesen gelten nach geschätzten Angaben rund 10.000 Bielefelder.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden 57 (+9) Coronapatienten behandelt, 14 davon auf einer Intensivstation und zwölf auch unter Beatmung.

Etwa 48.500 Personen haben in Bielefeld nach letzten Angaben bislang mindestens die erste Impfdosis gegen Corona erhalten.

Der Inzidenzwert ist nahezu unverändert und liegt bei 104,7. Der Wert hat wenig Aussagekraft, weil über Ostern nicht an allen Tagen Zahlen übermittelt wurden.