„Wir sind eine Meisterfamilie“

Als Hausschlachter hatte Rudolf Niehage, eigentlich Landwirt, schon seit 16 Jahren Erfahrung, bevor er sich als Fleischer selbstständig machte. Das war im März 1921. Seitdem hat sich das Unternehmen am Bollholz ganz im Osten Ubbedissens, das inzwischen in der vierten Generation geführt wird, einen Ruf weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus erworben. Nun feiert die Fleischerei ihr 100-jähriges Bestehen. Erich Niehage im Jahr 1943 an einer Wurstmaschine der Fleischerei. Foto: Fleischerei Niehage Kurz nach der Unternehmensgründung entwickelte Rudolf Niehage die ersten eigenen Wurstkreationen – die „Niehage-Rezepte“ wurden bekannt.