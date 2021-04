“Kröten-Taxi“ im Einsatz

Naturschützer in Bielefeld sind wieder an zwei Dutzend Stellen aktiv

Bielefeld -

Von Burgit Hörttrich

Sie sollen es gemütlich haben, wenn sie in einen der weißen Kunststoffeimer gefallen sind. Deshalb nutzt das Amphibien-Team feuchtes Moos als Polster. Außerdem, so Gottfried Kreis, der, wie er sagt, „quasi am Krötenzaun wohnt“, gebe es in jedem Eimer zwei Stöckchen als Kletterhilfe: „Falls mal eine Maus dort gelandet ist und schnell wieder raus will.“