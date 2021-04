„Jeder Meter hilft den Insekten“

Damit es dazu kommt, werden jetzt kurzfristig Einzelpersonen und Firmen gesucht, die so genannte Blühpatenschaften übernehmen. Auf nicht benötigten Ackerflächen sollen möglichst überall in Deutschland neue Lebensräume und Nahrungsquellen für die in ihrer Vielfalt bedrohte Insektenwelt entstehen. Hinter dieser Idee steckt die Internetplattform Feldwerk aus Löhne. Slogan: „Sei ein Held, bestell‘ ein Feld“.