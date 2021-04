Einbruch im Restaurant am Niederwall

Polizei fasst Täter in Bielefeld

Bielefeld (WB) -

Der Inhaber eines Restaurants am Niederwall meldete am Freitagmorgen, 2. April, einen Einbruch. Am Tatort stellten die Beamten weitere Straftaten fest. Der Täter konnte im näheren Umfeld des Einsatzortes festgenommen werden.