Die Tat ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rabenhof in Baumheide. Eine in den Tunnel einfahrende Bahn musste notbremsen, eine andere Bahn wurde ebenfalls angehalten. Bei der Eisenstange handelte es sich um einen Träger für Verkehrszeichen. Das Metallrohr wurde nicht überfahren, Schäden entstanden nicht. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung, eine Beschreibung der Person liegt bislang nicht vor. Zeugenhinweise zu dem gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr sowie zu der tatverdächtigen Person nimmt die Polizei unter Telefon 0521/5450 entgegen.