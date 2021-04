In Bielefeld nur 26 Neuinfektionen

Bielefeld (WB) -

Lag es am vielleicht am guten Wetter vor etwa zehn Tagen? In Bielefeld ist der Inzidenzwert unter 100 gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich nach laborbestätigten Tests nur 26 Menschen neu infiziert.