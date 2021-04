„Shared Space“ an der Amtsstraße

In der Juni-Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck will er das Thema auf die Tagesordnung setzen, nach den Sommerferien soll es dann – wenn es die Corona-Situation zulässt – eine große Diskussionsrunde mit den Bürgern geben. Mehr Aufenthaltsqualität „Ein solcher Shared Space würde die Aufenthaltsqualität in diesem zentralen Bereich des Ortes für alle gleichermaßen verbessern“, erklärt Bartels. Ein einheitliches Pflaster soll den Abschnitt, den sich alle Verkehrsteilnehmer teilen, deutlich markieren; zudem soll es nur eine eben Fläche geben – also keine Trennung mehr zwischen Fahrbahn und Gehweg. Bis es soweit ist, schlägt Bartels jedoch einen Test über einen Zeitraum von einem halben Jahr vor, bei dem der Bereich durch auf der Fahrbahn aufgebrachte Schwellen und gelbe Schraffierungen gekennzeichnet wird. Begleitet werden sollte diese Testphase durch eine Untersuchung dazu, wie die neue Verkehrssituation ankommt bei Anwohnern, Passanten, Besuchern, den Dienstleistern und Händlern an der Amtsstraße und dem Marktplatz. Die Amtsstraße biete sich für den Versuch an, weil dort nicht mehr viel notwendig sei, um ihn umzusetzen, so der Bezirksbürgermeister. Dort gelte bereits Tempo 30.