Im Zentrum steht ein „neues Format“, wie Wolfgang Marquardt, Prokurist der Ostwestfalen-Lippe GmbH, am Mittwoch betont: die virtuelle Innovationsschau „Industrial Pioneers OWL“ vom 19. April bis 4. Mai. Hier könnten Interessenten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Politik 72 Lösungen in zehn Themenräumen erkunden. 54 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Netzwerke zeigen „neue Ansätze“, wie sie sich eine digitale Arbeitswelt vorstellen. Ergänzt werde die Schau durch ein Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Expertengesprächen und digitalen Führungen. „Der Einsatz neuer Technologien und konsequente Digitalisierung sind der Schlüssel, damit die Indus­trie in Deutschland auch morgen noch wettbewerbsfähig ist.