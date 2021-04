Gewalttat im Kinderschutzhaus

Bielefeld (WB/sas) -

Zu einem Beziehungsdrama ist es am Mittwoch im Kinderschutzhaus an der Ernst-Rein-Straße in Bielefeld gekommen: Ein 43-jähriger Mann hat die 34-jährige Mutter des gemeinsamen, einjährigen Kindes attackiert und schwer verletzt. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat Ermittlungen aufgenommen.