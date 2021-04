Bezirksvertreter diskutieren am Donnerstag Standort für vierte Grundschule in Bielefeld-Sennestadt

Bielefeld -

Von Kerstin Sewöster

Die neue Grundschule in Sennestadt soll am bestehenden Schulzentrum Wintersheide neben der Realschule gebaut werden. Der Verwaltungsvorschlag wird in der nächsten Bezirksvertretersitzung am Donnerstag, 15. April, diskutiert. Beginn ist um 18 Uhr in der Realschule.