Der Freitag starte zunächst noch weitgehend trocken aber stark bewölkt. Lediglich im Norden des Bundesland ist etwas Regen möglich. Hinzu kommt ein mäßiger Wind aus Südwest. In den Hochlagen sowie im Münsterland und Teilen Ostwestfalens kann es zeitweise stark böig sein. Die Höchstwerte pendelt zwischen zehn bis 15 Grad.

In der Nacht zum Samstag wird es dann zunehmend bedeckt und von Südwesten kommt starker Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und zwei Grad. Tagsüber müssen die Menschen in NRW dann mit länger anhaltendem Regen rechnen. Dazu kommen Höchstwerte zwischen acht und zwölf Grad, auf dem Kahlen Asten lediglich fünf Grad. Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es stark bewölkt mit verbreitet Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen acht und sechs Grad.