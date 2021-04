84 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld

Bielefeld (WB) -

Der Inzidenzwert in Bielefeld ist wieder leicht angestiegen, bleibt aber den dritten Tag in Folge unter der 100er-Marke. Am Freitag (0 Uhr) weisen das Robert-Koch-Institut und das Landeszentrum Gesundheit eine 7-Tage-Inzidenz von 91,3 für Bielefeld aus – ein Anstieg um 1,8 im Vergleich zum Vortag.