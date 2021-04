Jeden Lerntyp optimal unterstützen

Der 30-jährige Bielefelder bietet in Räumen am Klosterplatz Kindern und Jugendlichen eine Lernumgebung an, in der sie sich unter professioneller Anleitung frei entwickeln und nachhaltig lernen können. Sobotta hat am Ratsgymnasium sein Abitur abgelegt und an der Universität Bielefeld einen Master-Abschluss in Germanistik, Philosophie und Bildungswissenschaften erworben. Sein Referendariat absolvierte er am Gymnasium Heepen.