„Reichtum für eine Stadt“

Bielefeld -

Von Burgit Hörttrich

Kunst im öffentlichen Raum – vom „Sonile“ von Eduard J. G. Stöcklin auf dem Philip-Reis-Platz bis zu „Caravan 1d-day“ von Manfred Pernice in Sennestadt oder dem „Wassermann“ von Erwin Heerich vor der Wellensiekschule – soll in Bielefeld erfasst, inventarisiert, eingeordnet, in eine Datenbank eingepflegt und Informationen zu den jeweiligen Kunstwerken digital jedermann zugänglich gemacht werden. Um einen unvoreingenommenen „Außenblick“ gewährleisten zu können, wurde die Kölner Kunsthistorikerin Birgit Laskowski verpflichtet (das WESTFALEN-BLATT berichtete). Sie stellt ihre bisherigen Erkenntnisse in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses am 14. April vor – inklusive ihres Vorschlages einer Liste mit den „Best of Bielefeld“-Kunstwerken unter freiem Himmel.