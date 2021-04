„Die Leute sind verzweifelt“

Bielefeld -

Von Kerstin Sewöster

„Es ist der Wahnsinn. Wir haben 30 Anfragen pro Woche, dazu E-Mails. Viele wollen einfach ‚nur einen Hund‘, die haben sich noch nicht einmal erkundigt, was wir züchten.“ Claudia Peschke ist genervt. Seit elf Jahren züchtet sie West Highland White Terrier, doch so eine Gier nach Hunden wie seit dem ersten Corona-Lockdown hat sie noch nie erlebt. Auch vor Übergriffen scheinen die Menschen nicht zurückzuschrecken. Als sie mit ihren vier eigenen Westies spazieren ging, wollte ihr ein Unbekannter mit den Worten „Du hast doch genug“ die Leine wegnehmen. „Selbst meine Althunde wollte man mir schon abkaufen. Mein ältester ist 13 Jahre alt“, zeigt sich die Züchterin entsetzt über einen Trend, der im vergangenen Jahr eingesetzt hat und dessen Ende noch nicht absehbar ist: In Zeiten des Homeoffice und der zunehmenden Isolation ist die Sehnsucht nach einem vierbeinigen Begleiter riesig.