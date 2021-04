Nach dem Vorstoß der Fraktionen von SPD, Grünen und Linken in der Bezirksvertretung (BZV) Schildesche, an der Beckhausstraße durch Schrankenanlagen Unfälle zwischen Autos und Stadtbahnzügen zu verhindern, setzt sich auch die CDU in der Schildescher BZV dafür ein, die Sicherheit an der Beckhausstraße im Bereich zwischen Deciusstraße und Engerscher Straße zu verbessern.