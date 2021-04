Dabei sind uns Schüler doch so wichtig...

Vor einem Jahr hatten wir keine Masken, jetzt fehlen Tests. Oder sie konnten „so schnell“ nicht beschafft werden. Oder es gab „keine Zeit“. Vielleicht fehlte den Verantwortlichen auch die Kraft, in den Ferien das Testen vor dem Unterrichtsbeginn zu organisieren. Und das, obwohl Schulen und Bildung im Land der Dichter und Denker ja angeblich so wichtig sind. Was im Einzelhandel funktioniert, was Firmen in hohem Tempo auf die Beine gestellt haben, ist in Schulen und Kitas offenbar nicht möglich. Es ist wie immer: Die Schulen warten auf Entscheidungen des Landes, das Schulministerium informiert auf den letzten Drücker und stößt damit alle Beteiligten vor den Kopf.