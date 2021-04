Coronazahlen in Bielefeld steigen weiter an – 114 Neuinfektionen

Bielefeld (WB) -

Die Coronazahlen in Bielefeld steigen weiter an. Am Sonntag (0 Uhr) werden vom Robert-Koch-Institut und dem Landeszentrum Gesundheit 114 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt um 18,5 auf einen Wert von 141,5 an.