Das Ehepaar mit dem offenen Herzen

Bielefeld -

Von Markus Poch

Die Türen stets geöffnet zu haben für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen – das ist Teil der Lebensphilosophie des Pastors und gelernten Kochs Michael Gey­meier. Als Chef der Heilsarm­ee in Bielefeld hat er mehr als 20 Jahre lang nach diesem Prinzip gewirkt. In diesem Sommer kehrt der 56-Jährige dem Teutoburger Wald den Rücken, um sich in Kassel neuen Aufgaben zu widmen.