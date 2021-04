Dauercamper trotzen den Coronazeiten

Und so können auch im Campingpark Bielefeld in Quelle die Dauercamper ihrem (etwas anderen) täglichen Leben nachgehen. „Wir müssen uns natürlich auch an die geltenden Regeln halten, aber ansonsten kriegen wir hier von Corona nicht viel mit. Man kann fast sagen, dass es uns besser geht, weil wir hier sind“, sagen Stephanie Diekmann (54) und Jochen Klaas (51) stellvertretend für die vielen Langzeitmieter auf dem Campingplatz im Bielefelder Süden. Die beiden haben seit zweieinhalb Jahren einen festen Stellplatz auf der Südhälfte der weitläufigen Anlage in Quelle, die Jahresmiete für die mehr als 100 Quadratmeter große Parzelle liegt bei etwa 1000 Euro. „Wir sind einfach gerne in der Natur. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Jedes Mal, wenn wir hier ankommen, ist das wie Urlaub“, sagen die Bielefelder, die auch bei schlechtem Wetter mit Hund Pepper das Leben auf dem Platz genießen. „Jeder hat einen anderen Grund, warum er hier wohnt“, sagt Oliver Lutter (44). Bei ihm ist es in erster Linie die Familie. „Wir haben zwei Jungs im Alter von drei und sieben Jahren.