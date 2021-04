Vier Verletzte auf der Gütersloher Straße

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 8 Uhr. Eine Mutter (30) aus Bielefeld befuhr mit ihren beiden Kindern (2 und 5 Jahre alt) in einem Audi A4 die Gütersloher Straße in Richtung Südring. Ihr entgegen kam ein VW Golf in Richtung Brockhagener Straße, an dessen Steuer ein 32-Jähriger aus Gütersloh saß.