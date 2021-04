Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte am Montagvormittag gegen 10.12 Uhr ein Autofahrer von der Braker Straße nach links auf die Engersche Straße in Richtung Vilsendorf/Schildesche abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen, der auf der vorfahrtsberechtigten Engerschen Straße in die selbe Richtung unterwegs war.

Bei Unfall wurde ein Opfer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten die Person. Vor Ort heißt es, dass zwei Menschen verletzt worden sind. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen-Besatzungen kümmern sich um die Verletzten.

Insgesamt sollen zwei Pkw und ein Lkw an der Karambolage beteiligt sein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort.