Die Anziehungskraft der Gegensätze

Gegensätze ziehen sich an. Pauls wilde Ornamentik scheint auf den ersten Blick nichts mit den konstruierten Bildern Koroschas zu tun zu haben. Und doch sind in ihren Arbeiten Gemeinsamkeiten auszumachen: Beide arbeiten mit Acrylfarben, beide schöpfen reichlich aus der Farbpalette, beiden ist der spielerische, variantenreiche Umgang mit wiederkehrenden Bildelementen gemein. Elke Paul entwickelt ihre üppig wuchernden, von floralen Motiven gekennzeichneten Bilder intuitiv. „Ich lasse es zu, dass das Bild sich entwickelt, indem ich in einen Dialog mit ihm trete“, sagt die 54-Jährige, die stets an mehreren Bildern gleichzeitig arbeitet.