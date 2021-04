Seit der vergangenen Woche wird auch in den Arztpraxen geimpft. Die Praxen werden dazu direkt vom Bund über die Apotheken mit Impfstoffen beliefert. „In der ersten Woche haben 3226 Menschen in Bielefelder Arztpraxen eine Erstimpfung erhalten“, teilt die Stadtverwaltung in einer aktuellen Bilanz mit.

Seit dem Wochenende können weitere zwei Jahrgänge Impftermine buchen. Es geht dabei um die 77- und 78-Jährigen, die unter www.116117.de oder telefonisch unter der 0800 116 117 02 Termine für sich und ihre Partner bekommen.

Da aktuell einige Dosen Astrazeneca zur Verfügung stehen, wurde in Bielefeld eine weitere Sonderaktion für Menschen über 60 Jahren gestartet. Impftermine können über das Buchungsportal des Impfzentrums (www.asb-orl.de/Impfzentrum) vereinbart werden.

Um Kapazitäten zu erhöhen, konnte in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung die Öffnung einer weiteren Impfstraße vereinbart werden. So stehen nun regelmäßig mindestens neun Impfstraßen im Impfzentrum zur Verfügung.

Am Sonntag wurden im Impfzentrum 1498 Menschen geimpft. Davon erhielten 1154 Bielefelder den Biontech-Impfstoff (Erstimpfung: 864) und 344 Menschen Astrazeneca (alle Erstimpfung).