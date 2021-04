Die Corona-Pandemie auf dem Büchertisch

In den Anfangsjahren verlegte Pendragon vorwiegend Prosa und Lyrik von Jean Cocteau bis Friedrich Christian Delius. Seit 20 Jahren liegt der Schwerpunkt bei amerikanischer und deutschsprachiger Krimiliteratur von Robert B. Parker, James Lee Burke bis zum lippischen Duo Wolfram Tewes und Jürgen Reitemeier. Im Interview spricht er über die aktuelle Situation. In den Neuerscheinungen Ihres Verlages ist Corona kein Hauptthema, wird aber als „zeitgenössisches Ereignis“ miterwähnt in „Mies gezockt“. Glauben Sie, dass Pandemie-Literatur für Leser erst dann spannend wird, wenn sie vorbei ist? Beispiele dafür wären „Monschau“ von Steffen Kopetzky oder „Eine Seuche in der Stadt“ von Ljudmila Ulitzkaja. Günther Butkus: Ich glaube nicht, dass viele Leser gezielt mach Romanen suchen, in denen es um die Auswirkungen der Pandemie geht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Thema in künftigen Romanen auf vielfältige Weise eine Rolle spielen könnte.