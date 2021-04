In Stuttgart-Stammheim beginnt am heutigen Dienstag der Prozess gegen elf mutmaßliche Rechtsterroristen und einen Unterstützer, der bis zu seiner Festnahme im Polizeipräsidium Hamm beschäftigt war. In der Verhandlung geht es um die Gründung und die Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung und Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Gruppe ist nach ihrem Anführer Werner S. (55) als „Gruppe S.“ bekannt. Der 8. Februar 2020 war ein Samstag. Es war eine verschworene Truppe, die sich im Haus von Thomas N. (56) in Minden traf, um – so sieht es die Bundesanwaltschaft – Anschläge in Deutschland zu planen. Der selbstständige Fliesenleger war den Behörden als „Reichsbürger“ bekannt. Er teilte im Internet Posts, in denen Angela Merkel als „verbrecherische Kreatur“ bezeichnet und gegen Juden gehetzt wurde.