Kaum Veränderung am Dienstag. Stand 0 Uhr meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Bielefeld einen Inzidenzwert von 149,9. Das entspricht 501 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Am Montag wurde ein Wert von 150,5 ausgewiesen.