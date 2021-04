Gegen 17.20 Uhr befuhr der Autofahrer am Montagabend mit seinem Peugeot 607 die rechte Fahrspur der Mindener Straße in Richtung Jöllenbecker Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 24-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der starken Rechtskurve von seiner Fahrspur ab und touchierte einen auf der linken Spur fahrenden Citroën Berlingo samt Wohnwagen.

Dann schleuderte der Peugeot auf eine Erhöhung und kollidierte mit einem Brückenpfeiler des Ostwestfalendamms.

Der Bielefelder verletzte sich leicht. Am Peugeot entstand Totalschaden. Der Schaden am Citroën und dem Wohnwagen wird auf rund 2300 Euro geschätzt. Die Fahrerin, eine 59-jährige Bielefelderin, blieb laut Polizei unverletzt.

Die Mindener Straße in Fahrtrichtung Jöllenbecker Straße war zeitweise gesperrt. Ab 18.05 Uhr war sie wieder einspurig befahrbar.