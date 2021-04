Bei dessen 22. Verleihung am 27. April in Hamburg winkt neben einer nationaler Beachtung der Idee auch ein Preisgeld von bis zu 5000 Euro. „Fahrradmobilität für alle Menschen in Bielefeld“ – auch für die, die sich das eigentlich gar nicht leisten können – ist das erklärte Ziel des Vereins. Wie das gelingen kann? Seit 2015 sammeln seine aktuell 20 aktiven Mitglieder alte, ausrangierte Fahrräder ein und arbeiten sie in ihrer Werkstatt an der Schillerstraße bis zur Funktionstüchtigkeit wieder auf.