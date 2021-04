Zweite Chance für den Rewe-Markt

Bielefeld (WB) -

Von Peter Bollig

Nun wird das geplante Nahversorgungszentrum in Senne doch kommen: Mit einer Überarbeitung der Pläne hat der Investor auch die Gegner aus der SPD und von den Linken wieder ins Boot geholt. Aus der Senner Bezirksvertretung am Montagabend und dem Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag gab‘s diesmal denn auch eine breite Zustimmung.